В ходе беспорядков на юге Казахстана пострадали почти 200 человек

По последним данным, в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана пострадали 185 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу области Бердибека Сапарбаева.

По данным областного штаба, 34 из пострадавших были госпитализированы.

Сапарбаев уточнил, что сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 автомобилей.

Он также сообщил, что 778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости. А для восстановления утраченных документов граждан создан мобильный центр обслуживания населения.

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области вспыхнули массовые беспорядки, в которых участвовали около тысячи человек. В результате погибли 11 человек. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Умышленное убийство».

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