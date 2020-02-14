В Киеве мужчина нашел отрезанную голову в мусорке

В Киеве местный житель обнаружил отрезанную голову в женщины около в мешке около мусорного бака.Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что мужчина заподозрил неладное, когда увидел, как его сосед выносит мешок с мусором. Киевлянин решил проверить содержимое мешка, когда сосед оставил его у мусорного бака. По словам очевидца, к мусорнику вел кровавый след.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали случившегося. По предварительной информации, голова принадлежала теще подозреваемого.