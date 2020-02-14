Лукашенко посоветовал белорусам есть вместо икры и ананасов местные продукты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал белорусам, как правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Об этом сообщает СТВ.

По его словам, важнейшие элементы для поддержания здоровья у человека – это воздух, питание, вода и движение. При этом белорусский президент отметил, что чиновники менее активны.

Лукашенко рассказал, что перед работой проснулся рано утром и вышел кататься на лыжах. Он добавил, что это «заряд на целый день».

Глава республики также выразил мнение, о правильном питании.

«И если думаете, что нормально питаться – это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее – вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь», — заключил Лукашенко.

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