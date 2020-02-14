На Ставрополье мужчина погиб при взрыве предмета в психбольнице

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На Ставрополье скончался мужчина при взрыве неизвестного предмета в психиатрической больнице. Об этом сообщает РЕН.

Уточняется, что происшествие произошло в приемном покое.

Согласно предварительным данным, подозрительный предмет мужчина принес с собой.