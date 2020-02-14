Суд арестовал мать, оставившую младенца у метро в Москве
close
Дорогомиловский суд Москвы арестовал Мафтунахон Каримову, которая оставила ребенка в подземном переходе у метро «Парк Победы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Татарулю.
По ее словам, женщина была арестована до 12 апреля. Каримову обвиняют в совершении преступления предусмотренного статьей «Оставление в опасности».
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Мафтунахон Каримову.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве
— Задержана мать, оставившая ребенка в переходе у метро в Москве