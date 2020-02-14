Суд арестовал мать, оставившую младенца у метро в Москве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Мафтунахон Каримову, которая оставила ребенка в подземном переходе у метро «Парк Победы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Татарулю.

По ее словам, женщина была арестована до 12 апреля. Каримову обвиняют в совершении преступления предусмотренного статьей «Оставление в опасности».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Мафтунахон Каримову.

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