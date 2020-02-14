Жириновский в День святого Валентина заявил, что любви нет

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил в День святого Валентина, что любви нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат встретился 14 февраля с молодежью и прочитал им лекцию о любви.

«Почему все песни про любовь? «Остановите музыку, с другим танцует девушка моя». А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни», — заявил он.

Жириновский добавил, что переживают, что праздник есть, а любви нет.

Кроме того, депутат обсудил тему первых ссор молодоженов и предложил обсудить причины конфликтов.

По его мнению, первый месяц называют медовым, потому что только в это время все хорошо.

Что касается причин конфликтов среди молодых супругов, в первую очередь Жириновский назвал деньги.

Еще одна проблему, которую затронул политик – это ревность и домашние насилие в семье. Он считает, что развод – это поспешное решение, супругам сначала необходимо разъехаться.

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