В Египте британца арестовали по обвинению в домогательстве за похлопывание по плечу

В Египте 51-летнего британца обвинили в сексуальном домогательстве, хотя его семья утверждает, что тот лишь похлопал по плечу сотрудника аэропорта в знак благодарности, передает The Sun.

Тони Камоччио, живущий в графстве Суррей отец четверых детей, был арестован египетской полицией. Британец отправлен в тюрьму Хургады.

Жена и сын задержанного остались в Египте и добиваются его освобождения у местных властей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британка отправится в тюрьму в Египте за провоз болеутоляющего

— В Египте арестовали фермера, назвавшего осла в честь верховного главнокомандующего

— В Египте арестован высмеивающий политику властей карикатурист