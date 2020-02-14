Дудя пригласили в Госдуму обсудить проблему ВИЧ

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов пригласил журналиста Юрия Дудя, снявшего фильм о ВИЧ в России, на круглый стол о мерах по профилактике и лечению вируса, передает РИА «Новости».

«Он (Дудь) думает, прийти или нет... И он сразу посоветовал пригласить экспертов, которые были задействованы в его фильме... Если придет, я буду только рад», — рассказал депутат.

Также Тумусов отметил профессионализм фильма, снятого журналистом.

11 февраля Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». За несколько дней видео набрало почти 10 миллионов просмотров.

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