ВОЗ не будет комментировать предполагаемые масштабы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не намерена прогнозировать, насколько распространится эпидемия коронавируса, передает ТАСС.

«Мы не узнаем, когда эта вспышка достигнет пика до самого последнего момента в ее эволюции. Вирус вновь может начать наступление после кажущегося отступления. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями», — сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, комментируя прогноз американского ученого Айра Лонджини, согласно которому две трети населения могут заразиться новым вирусом.

Язаревич отметил, что ВОЗ ожидает новые случаи заражения. По его словам, несмотря на некую стабилизацию в Китае, вирус все еще может пойти в любом направлении.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным заразились более 64 тысяч, умерли более 1300 человек.

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