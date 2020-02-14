Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.

Как стало известно, против мужчины уже завели уголовное дело.

Сообщается, что чиновник в 2017 году выдал разрешение на возведение дома площадью свыше 1400 кв. м. в поселке Листвянка в пределах центральной экозоны Байкальской природной территории, после чего там была построена гостиница.

Отмечается, что в Листвянской администрации уже прошли обыски.