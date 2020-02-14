Эксперты не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Вирусолог, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини, который следил за исследованиями о распространении нового коронавируса COVID-19 в Китае, допустил, что этой инфекцией может заболеть две трети населения Земли. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, снизить скорость распространения вирус способен карантин.

Как отмечает специалист, данная инфекция могла выйти за пределы КНР, перед тем как китайские власти приняли необходимые меры.

При этом Лонджини опирается на данные исследований, которые демонстрируют, что каждый заболевший коронавирусом человек может заразить двух-трех других людей.

В свою очередь профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга Габриэль Лунг тоже придерживается точки зрения Лонджини.

При этом Нил Фергюссон, исследователь из Имперского колледжа Лондона, считает, что число новых инфицированных в Китае может достигать до 50 тысяч человек ежедневно.

Также эксперт из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни назвал такое развитие событий «худшим сценарием» и отметил, что это «одна из возможностей».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, от коронавируса в Китае скончались 1370 человек.

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