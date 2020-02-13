Задержана мать, оставившая ребенка в переходе у метро в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, оставившую младенца у станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Приезжая 29-летняя женщина была задержана на территории Московской области, предположительно она является матерью оставленного ребенка. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что двухмесячный мальчик был обнаружен сотрудниками метро в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» в Москве.

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