Чиновника казнили за посещение общественной бани в Северной Корее

Северокорейского чиновника расстреляли за посещение общественной бани во время карантина, сообщает газета Dong-a Ilbo со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, чиновник был помещен на карантин после посещения Китая, где в настоящее время распространяется коронавирус нового типа. Отмечается, что он нарушил условия карантина, посетив общественную баню.

В результате чиновник был арестован за нарушение указа главы Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына и немедленно казнен.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последней информации, от коронавирусной инфекции скончались более 1300 человек.

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