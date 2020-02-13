В правительстве Оренбургской области объяснили ролик ко Дню Победы с ошибками

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Видеоролик об Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны с упоминанием даты «40 августа» был опубликован на странице главы региона Дениса Паслера в Instagram из-за технической ошибки.

Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

«Ошибки были исключительно из-за того, что на облако залили несколько версий ролика. В спешке переслали не ту ссылку, а губернатор ее разместил», — пояснила она.

По ее словам, в процессе производства ролика ошибки неизбежны.

«Пусть бросит камень тот, кто ни разу не допускал ошибок. Я видела выпуски газет, где вверх ногами был текст. Поймите, среди сотрудников пресс-службы никогда не отмечались идиоты. Это человеческий фактор, мы ведь не можем убить этого монтажера», — объяснила замминистра.

Она напомнила, что черновой вариант ролика был показан на открытии Года памяти и славы, однако никто из присутствующих ошибок не заметил.

«Никто на мероприятии этого не заметил, увидеть их в аккаунте губернатора тоже было невозможно. Там надо с лупой разглядывать», — сказала Аверкова.

В правительстве также отметили, что бюджетных денег на создание ролика не выделялось.

«Этот ролик не стоил ни копейки, его делали в рабочее время. Но я горжусь тем, что многие сказали, будто бешенные деньги стоит. Это свидетельство того, что он действительно был сделан красиво», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

По ее словам, сейчас эту ситуацию внутри региона пытаются использовать «в чисто политическом контексте».

Ранее видео об Оренбургской области в годы Великой Отечественной войны оказалось в центре скандала из-за ошибок в субтитрах. Слово «пенициллин» в них было написано с одной буквой «л», также упоминается «40-е августа».

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