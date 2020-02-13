В Японии от коронавируса умер первый местный житель

Первым коренным жителем Японии, скончавшимся из-за коронавируса, стала 80-летняя японка в префектуре Канагава, передает Japan Times.

Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като. Он отметил, что из-за ослабленного иммунитета пожилые люди особенно уязвимы перед коронавирусом, поэтому рекомендовал обращаться в больницу при первых же признаках.

Женщину госпитализировали в больницу несколько дней назад и лечили от гриппа. Врачи обнаружили, что пациентка заражена коронавирусом после ее смерти.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, заразились больше 60 тысяч, скончались 1310 человек.

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