Жителя Саратова приговорили пожизненно за убийство ветеранов

В Саратове суд на основании вердикта присяжных приговорил местного жителя к пожизненному заключению за убийство двух пожилых человек, в том числе ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, инцидент произошел 24 ноября 2018 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою супругу, в конечном итоге она получила черепно-мозговую травму. Когда она попыталась спрятаться в комнате, в которой находились его пожилые бабушка с дедушкой, которые пытались защитить невестку, тогда мужчина стал избивать металлическим бадиком и душить пожилых родственников.

90-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны, он убил, а 91-летнему мужчине причинил тяжелые травмы, он умер в больнице.

Мужчина свою вину не признал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посадить пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге

— Пожизненное заключение получил житель Подмосковья за поджог квартиры

— Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь