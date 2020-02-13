В Кремле отреагировали на появление фото застолья из колонии с осужденным за убийство Немцова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в сети фотографии застолья из колонии с осужденным за убийство Бориса Немцова Зауром Дадаевым, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«К сожалению, не видели. Я не знаю, где вы роетесь в интернете. Присылайте мне утром ссылки, я буду смотреть. Я первый раз слышу», — сказал Песков.

Ранее с сети появились снимки застолья, в котором принял участие приговоренный к 20 годам за убийство политика Бориса Немцова экс-сотрудник МВД Заур Дадаев.

Фотографии были сделаны в иркутской колонии №3, предназначенной для силовиков.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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— В сети появились фото застолья из колонии с осужденным за убийство Немцова Дадаевым