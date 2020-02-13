В Китае уволили нескольких чиновников Хубэя из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса в КНР уволили секретаря городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и главу канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин, передает РТ с ссылкой на «Синьхуа».
По имеющейся информации, Ван Чжулинь назначен на пост секретаря горкомитета Компартии Ухани, бывший мэр Шанхая Ин Юн займет должность секретаря парткома провинции Хубэй и Ся Баолун возглавит канцелярию Госсовета по делам Гонконга и Макао.
В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, заразились больше 60 тысяч, скончались 1310 человек.
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