Три человека получили тяжелые ранения при взрыве на заводе под Екатеринбургом

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В пригороде Екатеринбурга в результате взрыва трансформатора на заводе по производству хрома трое рабочих получили ожоги 90% тела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Первоуральск.

Пострадавших госпитализировали. Врачи оценивают их состояние здоровья как критическое.

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