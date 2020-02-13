Три человека получили тяжелые ранения при взрыве на заводе под Екатеринбургом
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В пригороде Екатеринбурга в результате взрыва трансформатора на заводе по производству хрома трое рабочих получили ожоги 90% тела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Как отмечается, инцидент произошел в городе Первоуральск.
Пострадавших госпитализировали. Врачи оценивают их состояние здоровья как критическое.
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