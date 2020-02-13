В Китае резко возросло число умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй 13 февраля скончались 242 человека, заразившиеся коронавирусом, передает ReutersReuters.

Это самое большое количество погибших от данного вида пневмонии за один день. Предыдущий антирекорд был зафиксирован на отметке в 103 человека 10 февраля. Число новых случаев заражения тоже увеличилось – 14840 человек. В регионе стали использовать новые методы диагностики.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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