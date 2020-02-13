В Приамурье с железной дороги сошли вагоны поезда

В Сковородинском районе Амурской области на перегоне Сегачама-Ерофей Павлович произошел сход семи полувагонов с углем грузового состава с железной дороги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что из семи сошедших с железной дороги полувагонов два опрокинулись.

В настоящее время на месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда.

Также отмечается, что погибших и пострадавших, а также задержек в движении пассажирских поездов нет.