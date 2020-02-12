Трехмесячную девочку в КНР вылечили от коронавируса

В китайской провинции Хайнань врачи вылечили от коронавируса трехмесячного младенца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что девочка раньше всех на острове заболела пневмонией, также она была оказалась самой молодой по возрасту заразившейся.

Ребенок родился в уезде Ханьчуань городского округа Сяогань провинции Хубэй, в которой зафиксировали очаг коронавируса.

20 января ее семья отправилась в Ухань, а также посетила Хэншань в провинции Хунань, а оттуда 25 января добрались до города Хайкоу, где девочке стало плохо.

26 января она была помещена в карантин. 11 февраля она с родителями покинула больницу.

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