Круизному судну разрешили зайти в порт после отказа пяти стран

Камбоджа согласилась разрешить зайти в порт круизному судну MS Westerdam, которому отказали пять стран из-за боязни коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

На борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Как отметили члены экипажа, на корабле нет ни одного заболевшего коронавирусом. Однако ему постоянно отказывают, и оно вынуждено блуждать по морю.

Известно, что судно уже пыталось остановиться в Таиланде, Японии, Тайване, на Филиппинах, на американском острове Гуам, но ему всегда отказывали.

Зайти в порт разрешили лишь в Камбодже.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса погибли более тысячи человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пять портов отказали круизному лайнеру в стоянке из-за страха коронавируса