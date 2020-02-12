В Кремле отреагировали на видео с банкета следователя с криками «Жизнь ворам»

В Кремле отреагировали на данные о появлении в сети видеозаписи с банкета следователя из Тюменской области Рафика Аглиуллина, на котором звучали воровские лозунги. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не знаю, о чем вы говорите. Каким ворам? Я искренне не знаю, о чем вы говорите», — подчеркнул Песков.

До этого СМИ писали, что появилось видео с банкета, на котором силовики отмечали присвоение следователю Аглиуллину звания майора. На записи были слышны выкрики воровских лозунгов «АУЭ» (арестантский уклад един) и «Жизнь ворам».

Ранее стало известно, что этим инцидентом заинтересовались в региональном СК.

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