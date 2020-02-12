Доля вылеченных от коронавируса в Китае за две недели возросла до 10,6%

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Китая завил, что за две недели в стране от коронавируса излечились до 10,6% от доли заболевших. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наименьший показатель был зарегистрирован 27 января — тогда он был равен 1,3%. К 11 февраля он вырос до 10,6%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены коронавирусом нового типа 45185 человек. На данный момент из-за него умерли 1115 человек, а еще 4843 — вылечились.

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