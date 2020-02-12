В выходные жителей Москвы ожидает погода с температурой около 0°C
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В выходные, 15-16 февраля, жителей Москвы ожидает умеренная погода, температура воздуха днем опустится до 0°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
Отмечается, что в ночь на субботу и воскресенье пройдет небольшой снег. В дневные часы ожидаются небольшие осадки.
Температура воздуха опустится 0°C, ночью — до -1-3°C. Ветер будет юго-западным.
По словам метеоролога, данная погода больше подходит для марта, ее можно считать достаточно комфортной.
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