В Петербурге зарегистрировали дело против главного саентолога города

Невский районный суд зарегистрировали уголовное дело в отношении глав и участников саентологической церкви Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Иван Мацицкий, Сахиб Алиев, Галина Шуринова, Анастасия Терентьева и Констанция Есаулкова обвиняются в зависимости от их роли в подстрекательстве к ненависти или вражды, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, участии в экстремистском сообществе.

По данным УФСБ, в период с 2013 по 2016 годы саентологи незаконно получили за оказания своих услуг свыше 276 миллионов рублей

Суд признал «Саентологическую церковь Санкт-Петербурга»* экстремистской организацией.

Известно также, что в отношении одного из руководителей было возбуждено уголовное дело из-за получения нелегальным способом не менее 17 миллионов рублей.

Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, которое основал в США в начале 1950-х годов писатель Лафайет Рон Хаббард.

«Саентологическая церковь Санкт-Петербурга»* — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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