Мошенник похитил со счета москвички более 1,6 млн рублей

В Москве мошенник, представившись сотрудником банка, украл по счета местной жительницы более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Как отмечается, 11 февраля женщина 1988 года рождения обратилась в полицию и заявила о краже ее денег.

По словам москвички, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник обманным путем получил доступ к ее банковскому счету и украл более 1,6 млн рублей.

По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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