Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на УМВД по краю.

Жалобу об избиении девочки подала ее бабушка. Она рассказала, что между сверстниками возник конфликт, после чего они напали на нее.

«Причиной конфликта между учащимися 3, 4 и 5 классов послужили личные неприязненные отношения», — добавили в УМВД.

После этого с участниками конфликта была проведена профилактическая беседа, после которой нападавшие извинились перед девятилетней школьницей ее бабушкой.

В настоящее время устанавливается степень причинного вреда ребенку. Также планируется, что родителей нападавших школьников привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Самих несовершеннолетних нападавших могут поставить на профилактический учет.

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