Власти Забайкалья эвакуируют кота россиянина из Китая

Гражданин России, который уехал четыре года назад в Маньчжурию вместе со своим котом Пипито, покинул Китай из-за коронавирусной опасности, оставив там кота. Забайкальские власти пообещали уладить этот вопрос и вернуть Пипито на родину, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, россиянин хотел забрать с собой своего кота, но ему не разрешили из-за отсутствия необходимых документов и анализов. Тогда молодой человек по возвращению в Россию обратился за помощью к местным властям. Забайкальские чиновники услышали его и пообещали помочь.

Известно, что власти связалась с китайскими представителями и уладили все вопросы, кот сдал необходимые анализы и уже возвращается на родину к своему хозяину.

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