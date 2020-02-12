Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло до 174
Новым типом коронавируса заразились еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Японии.
Таким образом, общее число заболевших достигло 174 человек.
В ведомстве отметили, что новых инфицированных госпитализируют в медицинские учреждения.
Японский министр здравоохранения Като Кацунобу также уведомил, что новый тип коронавируса обнаружен у одного работника карантинной службы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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