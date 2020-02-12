Милонов предложил запретить в школах празднование Дня святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложенем запретить празднование Дня святого Валентина в российских школах. Об этом сообщает РИА «Новости».
С такой инициативой парламентарий обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.
Как отмечается, в документе, направленным Милонов, указывается, что метафизически праздник лишен глубины и философской мудрости.
Депутат выразил опасение, что «необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может» привести к тому, что у подрастающего поколения появятся «неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях».
Милонов считает, что потребительская сущность праздника» лишает школьников «осознания всей глубины духовной близости».
Он также выразил мнение, что этот праздник «противоестественен традициям отечественной культуры» и потенциально опасен для молодежи.