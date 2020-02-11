Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 16 человек
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Общее число зараженных коронавирусом нового тип Covid-2019 в германии достигло 16 человек, сообщает Reuters.
Два новых случая заражения были зафиксированы в Баварии среди работников компании Webasto.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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