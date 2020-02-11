Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 16 человек

close
Aly Song/Reuters

Общее число зараженных коронавирусом нового тип Covid-2019 в германии достигло 16 человек, сообщает Reuters.

Два новых случая заражения были зафиксированы в Баварии среди работников компании Webasto.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Reuters: власти США разрешили сотрудникам консульства покинуть Гонконг из-за коронавируса

Пять портов отказали круизному лайнеру в стоянке из-за страха коронавируса

Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты