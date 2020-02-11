В Иране из-за снегопада погибли люди

Минимум семь человек погибли в результате происшествий, спровоцированных снегопадом в провинции Гилян на севере Ирана. Об этом сообщает портал YJC со ссылкой на местных врачей.

Уточняется, что пятеро погибли в результате оползня, еще двое — из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште.

В департаменте образования провинции объявили выходные в учебных заведениях из-за продолжающегося снегопада.

Кроме того, сообщается о перебоях с электричеством и связью.