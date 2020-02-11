В Ленинградском зоопарке из-за аномально теплой погоды проснулись сурки

В Ленинградском зоопарке пара сурков раньше времени вышла из спячки из-за нетипично теплой зимы. Об этом сообщается в официальном сообществе зоопарка во ВКонтакте.

Речь идет о «главных предсказателях погоды» зоопарка — степных сурках Ижорике и Августине.

В зоопарке уточнили, что в 2019 году они вышли из спячки в конце марта, а в 2018 — в начале апреля.

Также отмечается, что трое их детенышей пока не выходили из убежища.