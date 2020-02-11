В заксобрании Карелии объяснили надбавку к ветеранским выплатам в 21 рубль

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В Законодательном собрании Карелии объяснили индексацию ветеранских выплат, составившую 21 рубль. О надбавке стало известно после того, как пенсионер во время заседания вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Один из авторов законопроекта об индексации выплат, депутат местного заксобрания Леонид Лиминчук объяснил «Газете.Ru» размер надбавки.

«Мы взяли федеральную методику использования индексации ежегодных социальных выплат и применили ее в своем региональном законе», — подчеркнул Лиминчук.

Он добавил, что вопрос о величине выплат остается открытым. «Цифры увеличения — это средняя температура по больнице. Мы распределили всем без учета реальных доходов и состояния лиц, получающих такие выплаты», — объяснил депутат.

В ближайшее время будет обсуждаться вопрос выработки реального механизма дифференцированного подхода, подчеркнул Лиминчук.

По его мнению, выступление пенсионера с туалетной бумагой на трибуне является провокацией. «Скудность политической аргументации заменяется токсичными формами непарламентских маскарадов», — заключил депутат.

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