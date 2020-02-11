Пять портов отказали круизному лайнеру в стоянке из-за страха коронавируса

Американский круизный лайнер Westerdam, на борту которого находятся 2 257 человек, не получил разрешения на высадку пассажиров в Таиланде из-за опасений местных властей, связанных с коронавирусом нового типа, сообщает Bloomberg.

В тайском министерстве здравоохранения объяснили отказ возможным наличием зараженных коронавирусом людей на борту судна. По той же причине ранее судну отказали в стоянке Тайвань, Япония, Филиппины и территория Гуам.

По данным оператора судна, подобные предположения не обоснованы.

Ранее сообщалось, что у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess был выявлен коронавируса нового типа, после чего их госпитализировали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса погибли более тысячи человек.

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