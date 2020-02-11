В Польше избили приезжих за русскую речь

В городе Торунь в Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили за то, что они говорили по-русски. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на представителя местной полиции Войцеха Кростовски.

Уточняется, что неизвестные, выкрикивая «Польша для поляков», напали на группу из пяти человек, среди которых были как иностранцы, так и местные жители.

По словам находившихся среди пострадавших поляка, нападавшие не постыдились ударить даже девушку.

Он также отметил, что одному из потерпевших, поляку-репатрианту, сломали кость черепа.

Мужчина обратил внимание на то, что ставшие свидетелями нападения прохожие на улице никак не пытались помочь пострадавшим.

В газете сообщили, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения, и в настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.