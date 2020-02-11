Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что 32-летняя женщина улетела из Китая 30 января. 4 февраля у нее заболело горло и она вызвала скорую. Однако к ней явилась комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на двухнедельный карантин, хотя изначально обещала карантин в один день.

По словам женщины, она сбежала из изолированного бокса для карантина 7 февраля благодаря знанию точных наук: замкнув электроцепь и взломав замок.

Петербурженка выразила удивление, что с тех пор ее не ищут врачи или сотрудники полиции.

Отмечается, что в Роспотребнадзоре затруднились прокомментировать произошедшее.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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