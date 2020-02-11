В России заболевшая коронавирусом китаянка выздоровела
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Заболевшую коронавирусом студентку из Китая выписали из больницы в Тюмени, передает «Интерфакс». Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
«Лабораторные исследования показали, что все хорошо. И сегодня мы ее выписали», - сказала Куликова.
Отмечается, что ограничений на передвижение девушки нет.
В конце января в России выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV — случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.
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