В Приморье редкий дальневосточный леопард спасался на дереве от домашней собаки

Житель Приморья Иван Щербатюк снял видео, на котором его собака сторожит забравшегося на дерево молодого леопарда. Об этом пишет РИА «Новости».

Иван Щербатюк утверждает, что во время рыбалки в районе села Кроуновка он услышал лай своей собаки. Когда пришел на звук, то обнаружил, что «на одном из деревьев был леопард, а Град стоял внизу и лаял. Леопард сидел, свесив лапки». По словам мужчины, он пошел домой один, потому что пса было невозможно оттащить от дерева. Собака вернулась через несколько часов.

Как прокомментировал замдиректора по науке нацпарка «Земля леопарда» Юрий Дарман, молодые леопарды боятся собак, поэтому часто спасаются на деревьях. Появление животного в этом районе доказывает, что вид расширяет свой ареал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дивные и исчезающие: каких животных мы теряем

— МКБ стал опекуном дальневосточного леопарда в Московском зоопарке

— Светлана Радионова дала кличку спасенному после ДТП в Приморье леопарду