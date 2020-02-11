Директор ГТРК «Камчатка» ответил на видео с рассмеявшейся из-за льгот ведущей

Директор камчатского филиала Алексей Костылев заявил, что руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи сюжета о повышении льготных выплат для ряда граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, они уже пообщались с женщиной и тему, кто был причастен к инциденту.

«Просто беседа», — уточнил Костылев.

Он добавил, что пока никакого решения по поводу принятия мер в отношении ведущей не было.

В сюжете рассказывалось, что льготники с 1 февраля смогут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом 900 рублей выделяется на лекарства, 137 рублей — на покупку путевки, а оставшиеся (это менее 500 рублей) – на международный проезд к месту отдыха.

Ранее сообщалось, что телеведущей и другим сотрудникам ВГТРК «Камчатка», которые готовили выпуск о повышении льготных выплат, предрекли скорое увольнение.

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