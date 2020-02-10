Пассажиры аварийно севшего в Усинске самолета не могут получить багаж

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Часть пассажиров самолета в Усинске, который совершил аварийную посадку, не могут получить багаж из-за того, сто багажный отсек заблокирован, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили власти, часть багажа все еще остается на борту, забрать его можно будет после окончания следственных действий. Предполагается, что после постановки самолета на стоянку, можно будет вскрыть багажный отсек специальными средствами. В мэрии заверили, что 11 февраля, эти вопросы будут решены.

ЧП произошедшего 9 февраля. Пассажирский Boeing 737 компании Utair, летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку. Никто не получил значительных травм. Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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