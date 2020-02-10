Рассмеявшейся на словах о повышении льгот телеведущей предсказали увольнение

Телеведущей и другим сотрудникам ВГТРК «Камчатка», которые готовили выпуск о повышении льготных выплат, предрекли скорое увольнение. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на два источника из государственного медиахолдинга ВГТРК.

Оба сотрудника ВГТРК пожелали остаться анонимными. Первый из них предрек скорейшее увольнение телеведущей и всей съемочной группы. Другой посчитал, что реакция ведущей камчатских «Вестей» естественна, но осудил действия других сотрудников: составителя текста для программы и того, кто слил видео в интернет.

Ведущая «Вестей» рассмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат на 3%. Запись данного инцидента не вышла на телеэкраны, но распространилась в интернете. Рассказывая об увеличении выплат для ветеранов, инвалидов, граждан, подвергшихся радиации и других льготных категорий, ведущая приводила примеры, на что они могут потратить прибавленную сумму – 1155 рублей. На медикаменты около 900 рублей, 137 рублей — на путевку в санаторий. Сотрудница ВГТРК расхохоталась на словах об оставшихся 127 рублях, которые предназначены для поездки на пригородном или международном транспорте до места лечения.

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