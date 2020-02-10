Пранкера могут арестовать за розыгрыш про коронавирус в столичном метро

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Черемушкинский районный суд Москвы в ближайшее время решит вопрос об аресте пранкера Каромата Джаборова (Kara.prank), который подозревается в хулиганстве. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат задержанного Алексей Попов.

«Ситуация абсурдная. Сначала избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, потом в нарушение закона ее отменили, а теперь пытаются его взять под стражу. Никакую логику в этом я усмотреть не могу», — сказал защитник.

По словам адвоката, Джаборов хотел привлечь внимание общественности к проблеме отсутствия медицинских масок. Молодой человек также добровольно пришел в полицию после звонка правоохранителей.

«Он в шоке. Он сам пришел, не скрывался. Он не ожидал этого всего. Сам дознаватель заявил, что дело будет прекращено, поскольку нет состава преступления», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что уголовные дела были возбуждены в отношении и других пранкеров, однако конкретные имена он не назвал. «Подобные дела есть. Еще сюда кого-то собираются доставить по аналогичным розыгрышам», — заключил Попов.

Джаборова задержали по подозрению в хулиганстве. Молодой человек вместе с друзьями снял ролик в столичном метро. Пранкер упал в вагоне, имитируя внезапный приступ. В полиции считают, что таким образом он спровоцировал панику среди пассажиров, которые в спешке покинули вагон.

В беседе с «Газетой.Ru» пранкер рассказал, что провел «социальный эксперимент». Он принес свои извинения пассажирам и сотрудникам Московского метрополитена, пообещав больше не снимать подобные видео.

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