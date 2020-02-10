Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает «Интерфакс».

«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка – 50 мл крепкого алкоголя – в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», – сказал Брюн в программе «Поздняков».

Также нарколог добавил, что эти люди не попадают в статистику по злоупотреблению алкоголем, потому что они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть». Он отметил, что именно на «тихих алкоголиков» должна быть направлена работа, чтобы замотивировать их на отказ от вредных привычек.

Для этого, по словам Брюна, в больницах необходимо начать программы тестирования и профилактики.

По данным Росстата, в 2018 году от алкоголя погибли 50 тысяч россиян при среднем ежегодном потреблении алкоголя в 11 литров на душу. С 2003 года, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, потребление алкоголя в России снизилось почти вдвое.

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