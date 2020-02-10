Фигуранты дела «Сети» осуждены на сроки от 6 до 18 лет

Суд в Пензе вынес приговор фигурантам дела террористического сообщества «Сеть», передает ТАСС.

Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет колонии строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет колонии строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет колонии строгого режима, Максим Иванкин получил 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет, Василий Куксов — 9 лет колонии общего режима, Арман Сагынбаев — 6 лет колонии общего режима.

По заведенному в 2017 году «делу Сети» проходят одиннадцать человек в Пензе и Санкт-Петербурге. Левые активисты обвиняются в организации террористической группировки в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии, готовившей теракты и вооруженный мятеж, приуроченный к чемпионату мира по футболу и президентским выборам 2018 года.

Один из обвиняемых, Егор Зорин, свидетельствовал против других задержанных, и в 2018 году обвинение по «делу Сети» с него сняли. Он получил условный срок за хранение наркотиков. Первым осужденным стал Игорь Шишкин, признавший свою вину и приговоренный к 3,5 года колонии в январе 2019 года.