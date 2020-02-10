В понедельник в Москве ожидается до +2°С

В Москве в понедельник, 10 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от 0°С до +2°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, а местами возможны порывы в 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -2°С — 0°С. Также местами возможны осадки в виде мокрого снега. Москвичей также предупредили об образовании гололедицы.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.