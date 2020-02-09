Синоптик предсказала апрельскую погоду в феврале на следующей неделе в Москве

На следующей неделе в российской столице погода будет больше напоминать апрельскую, нежели февральскую. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на главного синоптика Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Она рассказала, что в Москву приходила типичная зимняя погода, но всего на один день. К тому же температура была ниже климатической нормы.

«Но вот такой эпизод зимней погоды у нас останется только эпизодом», — добавила Позднякова.

Теперь погода начинает возвращаться в «февральское русло». На следующей неделе, по температурным показателям, погода будет больше похожа на ту, которая обычно бывает в Москве в конце марта и начале апреля.

«Температура будет выше климатической нормы градусов на 7ºC — 8ºC», — подчеркнула синоптик.

Позднякова полагает, что эта зима станет самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений в столице.

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