На Алтае 23 ребенка госпитализировали с подозрением на аденовирус

Глава Алтайского края Олег Хорохордин заявил, что 23 учащихся школы-интерната им. Г.К. Жукова были госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на аденовирус. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, детям стало плохо после поездки на отдых на турбазу.

На данный момент создана межведомственная комиссия, которая выявит причину случившегося, а также найдет виновных.

Отмечается, что в школе-интернате проведены все дезинфекционные мероприятия, а минздраву поручено оказать детям необходимую медицинскую помощь.